Quanto vale Ndoye dopo il gol al Milan | il retroscena con l'Inter e le chiamate per convincerlo

Il gol di Dan Ndoye nella finale di Coppa Italia contro il Milan segna un momento cruciale per il suo valore sul mercato. Questo successo ha attirato l'attenzione dell'Inter, che ha avviato trattative per assicurarsi il talento del Bologna. Scopriamo i retroscena delle chiamate che hanno cercato di convincerlo a cambiare maglia.

Il gol segnato all`Olimpico contro il Milan nella finale di Coppa Italia, probabilmente è il più importante di Dan Ndoye in due anni di Bologna.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

calciomercato.com scrive: Il gol segnato all`Olimpico contro il Milan nella finale di Coppa Italia, probabilmente è il più importante di Dan Ndoye in due anni di Bologna. Terzo trofeo in.

Inter, attenzione a Ndoye: dopo la finale qualcosa è cambiato davvero?

Lo riporta msn.com: Un gol che vale un trofeo, ma forse anche una svolta sul mercato: Ndoye ha fatto colpo, e in casa Inter qualcosa si sta muovendo in silenzio. La finale di Coppa Italia ha regalato una sorpresa che pot ...

Milan, Cassano distrugge Leao dopo la prova in Coppa Italia: confronto spietato con Ndoye

Secondo sport.virgilio.it: Cassano è tornato ad attaccare Leao dopo la sconfitta del Milan contro il Bologna nella finale di Coppa Italia a Roma: Che differenza con Ndoye ...

