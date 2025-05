Quanti risparmi mandano gli immigrati nei loro Paesi? Dalla Romagna un tesoro da 170 milioni di euro

Nel 2024, le rimesse inviate dagli immigrati residenti in Italia hanno raggiunto un valore significativo di 8,3 miliardi di euro, con la Romagna che contribuisce con un tesoro di 170 milioni. Questi fondi rappresentano una fondamentale fonte di sostegno per molte famiglie nei paesi d’origine, evidenziando l'importanza economica delle comunità migranti nel nostro territorio.

Quanto valgono i risparmi degli immigrati che vengono inviati dall’Italia in patria? Secondo i dati della Banca d’Italia elaborati dalla Fondazione Leone Moressa, nel 2024 il volume delle rimesse inviate in patria dalle famiglie immigrate in Italia è stato pari a 8,3 miliardi. Inoltre. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Quanti risparmi mandano gli immigrati nei loro Paesi? Dalla Romagna un "tesoro" da 170 milioni di euro

Cosa riportano altre fonti

Dalla Romagna un "tesoretto" di 170 milioni di euro verso l'estero: quanti sono i risparmi inviati in patria dagli immigrati

Come scrive ravennatoday.it: L'Emilia Romagna è la terza regione in Italia per volume delle rimesse inviate in patria dalle famiglie immigrate. Ogni immigrato invia in patria in media 131 euro al mese. I dati divisi per provincia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le offerte internet casa senza linea fissa: costi e risparmi

Per mantenere l’accesso a internet da casa e, allo stesso tempo, risparmiare sul canone, si possono considerare le offerte internet senza linea fissa.