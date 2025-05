Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP? Il sorpasso su Djokovic é vicino!

Lorenzo Musetti sta per raggiungere un traguardo importante nel ranking ATP, salendo all'ottavo posto grazie alla sua semifinale agli Internazionali d'Italia. Con il sorpasso su Novak Djokovic sempre più vicino, l'azzurro ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per continuare a brillare nel tennis mondiale. Le prossime settimane potrebbero riservare ulteriori sorprese.

Grazie al passaggio in semifinale a Roma, Lorenzo Musetti è certo di salire all’ ottavo posto del ranking ATP a partire da lunedì prossimo, al rilascio della classifica mondiale ufficiale al termine degli Internazionali d’Italia. Il piazzamento dell’azzurro potrà soltanto migliorare, in quanto nessuno degli inseguitori potrà superarlo: Musetti, invece, con l’approdo in finale sarebbe certo di superare il serbo Novak Djokovic, e si isserebbe al 6° posto, ma sarebbe 7° qualora incontrasse e perdesse in finale contro il norvegese Casper Ruud. In caso di successo finale a Roma, invece, Musetti scavalcherebbe sia Djokovic che Ruud e si porterebbe a quota 4460, portandosi sicuramente al sesto posto: il toscano, intanto, è già certo di ritoccare il best ranking, dato che lunedì 5 maggio era salito al nono posto. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP? Il sorpasso su Djokovic é vicino!

