Quando nel 2009 si diceva | Indagate sulle Cappa l’alibi non regge | perché non accadde nulla

Nel 2009, le indagini sul delitto di Chiara Poggi si concentrarono sulle sorelle Cappa, ma non emerse alcuna prova concreta. A sedici anni dall'evento, il dibattito riaccende interessi e sospetti, rivelando il "buco temporale" evocato dalla difesa di Alberto Stasi. Le questioni irrisolte riemergono, rinnovando l'attenzione su un caso ancora avvolto nel mistero.

A sedici anni dal delitto di Chiara Poggi, il dibattito sulle responsabilità si arricchisce di un nuovo capitolo che riporta alla luce le ombre lanciate già nel 2009 dalla difesa di Alberto Stasi sulle sorelle Cappa, cugine della vittima, e sul loro presunto "buco temporale". All'epoca gli avvocati di Stasi chiesero esplicitamente di verificare gli alibi di Paola e Stefania Cappa, sottolineando come nei loro racconti mancasse oltre un'ora di movimenti. Oggi, quelle stesse perplessità tornano di stringente attualità, alla luce dei nuovi sviluppi investigativi che hanno visto coinvolto l'amico di famiglia Andrea Sempio: dalle indagini su contatti telefonici con i "biker" Mattia Capra e Roberto Freddi, fino al martello recuperato dai fondali del canale di Garlasco e ritenuto "interessante" dai carabinieri.

