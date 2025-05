Quando l’eventuale semifinale di Sinner a Roma? Orario esatto avversario tv

Jannik Sinner affronta Casper Ruud nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, in un attesissimo scontro tra il numero 1 e il numero 7 del ranking ATP. I due protagonisti si sfideranno sulla terra rossa del Foro Italico, puntando a conquistare un posto in semifinale. Scopriamo orario, avversario e dove seguire la partita in televisione.

Jannik Sinner sta affrontando Casper Ruud nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il numero 1 del mondo sta sfidando il numero 7 del ranking ATP in un testa a testa che si preannuncia particolarmente avvincente sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, con il chiaro obiettivo di raggiungere la semifinale del torneo in corso di svolgimento nella Città Eterna. Il fuoriclasse altoatesino cercherà di spuntarla sul talentuoso scandinavo, in grande forma dopo aver vinto il Masters 1000 di Madrid, in modo da meritarsi il confronto con lo statunitense Tommy Paul, numero 12 della graduatoria internazionale che si sta rivelando come la grande sorpresa della manifestazione nella Capitale. L’appuntamento con la semifinale sarebbe per venerdì 16 maggio: quarto incontro a partire dalle ore 13. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando l’eventuale semifinale di Sinner a Roma? Orario esatto, avversario, tv

Sinner-Ruud in diretta agli Internazionali di Roma: Jannik a caccia della semifinale contro Paul

La diretta di Sinner-Ruud oggi agli Internazionali di Roma 2025: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live

Internazionali: sarà Paul l'eventuale avversario di Sinner in semifinale

Tommy Paul ha sconfitto Hubert Hurkacz nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Il tennista americano ha vinto in 2 set sul polacco con il punteggio di 7-6 6-3.

Sinner-Ruud, la diretta dagli Internazionali di Roma: Jannik a caccia della semifinale

L'azzurro stasera affronterà il norvegese in un match contro uno dei giocatori più in forma del momento

