Quando le parole si inceppano così il linguaggio svela il primo allarme di Alzheimer

Quando le parole si inceppano, il linguaggio può svelare i primi segnali di Alzheimer. La scelta delle parole, i silenzi e la fluidità del parlare sono indicatori precoci dei cambiamenti cerebrali, spesso avviati anni prima dei classici vuoti di memoria. Un numero crescente di studi internazionali mette in luce questa connessione cruciale.

Il modo in cui parliamo – la scelta delle parole, i silenzi che si allungano, persino la velocità con cui muoviamo la lingua – può essere la prima finestra sui cambiamenti che l'Alzheimer avvia nel cervello anni prima dei classici vuoti di memoria. Un corpus crescente di studi internazionali indica che la conversazione quotidiana è

