Jasmine Paolini ha raggiunto la finale degli Internazionali d'Italia, trionfando sulla statunitense Peyton Stearns in due set. La numero 5 del mondo si prepara ad affrontare la sua avversaria, regalando emozioni sul campo in terra rossa del Foro Italico. Scopri il programma e l'orario della finale in tv per non perdere questo attesissimo evento!

Jasmine Paolini si è qualificata alla finale degli Internazionali d’Italia. La numero 5 del mondo è riuscita a sconfiggere la statunitense Peyton Stearns in due set e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo del torneo WTA 1000 che si sta disputando sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. La tennista toscana era la grande favorita della vigilia contro la numero 42 del ranking WTA, ma è stata brava a gestire la situazione, ha rimontato nel primo set e si è imposta con il punteggio di 7-5, 6-1. Dopo aver disputato la finale in due tornei dello Slalom nella passata stagione (Roland Garros e Wimbledon) e aver conquistato la medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’azzurra vuole coronare un sogno di fronte al proprio pubblico. Un’italiana non raggiungeva l’atto conclusivo nella CittĂ Eterna da undici anni: era il 2011 quando Sara Errani, sua compagna di doppio, dovette arrendersi a Serena Williams anche a causa di un problema fisico. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la finale di Jasmine Paolini a Roma: programma, orario, tv, avversaria

