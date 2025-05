Quando la cura è esserci | l’assistenza che accompagna fino alla fine

Quando la cura si trasforma in presenza, l'assistenza diventa un viaggio condiviso verso la fine. In questi momenti difficili, dove la guarigione non è più un'opzione, è fondamentale offrire supporto e umanità. Essere lì, in silenzio o in ascolto, diventa l'abbraccio più sincero che possiamo donare a chi affronta la malattia.

Ci sono momenti in cui la cura non significa più guarigione, ma presenza. Quando una malattia non lascia più spazio alla speranza clinica, ciò che conta è esserci. 🔗Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Quando la cura è esserci: l’assistenza che accompagna fino alla fine

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid 19: e se chi cura a casa (gratis!) avesse ragione?

L’ufficializzazione del nuovo DPCM sul Covid 19 è alle porte: nuove zone arancioni (ad esempio, la Lombardia) e mantenimento delle misure anti-socializzazione in vista della nuova, presunta, recrudescenza del virus e delle sue innumerevoli varianti.