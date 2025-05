Quando inizia la scuola a settembre 2025 in Emilia-Romagna

La scuola in Emilia Romagna per l'anno scolastico 2025-2026 avrà inizio il 15 settembre 2025. La campanella segnerà l'inizio delle lezioni per gli istituti comprensivi, le scuole superiori e i percorsi di formazione. Le attività si concluderanno sabato 6 giugno 2026, secondo il consueto calendario scolastico della regione.

Bologna, 15 maggio 2025 – Come da tredici anni a questa parte, la campanella, in Emilia Romagna, suonerà la mattina di lunedì 15 settembre 2025 per essere silenziata sabato 6 giugno 2026. Date che riguardano gli istituti comprensivi, le superiori e la formazione (IeFP). Saranno poi i singoli Consigli di Istituto a valutare, in assoluta autonomia, giorni di vacanze extra o sospensioni delle attività didattiche. Il calendario scolastico delle Marche Vacanze e ponti. Secondo le date ufficiali, non si profilano grandi pont i: le lezioni saranno sospese anche in occasione della commemorazione dei defunti, domenica 2 novembre 2025. Le vacanze di Natale iniziano mercoledì 24 dicembre 2025: si torna sui banchi giovedì 7 gennaio 2026. Le vacanze di Pasqua iniziano giovedì 2 aprile 2026 e terminano martedì 7 aprile. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quando inizia la scuola a settembre 2025 in Emilia-Romagna

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quando inizia la scuola a settembre 2025 in Emilia-Romagna

Si legge su msn.com: Ecco il calendario per il prossimo anno scolastico. Ponti e vacanze: le date da segnare anche per nidi e materne comunali a Bologna ...

Calendari scolastici 2025/26, quando inizia la scuola a settembre? Le date regione per regione [AGGIORNATO con MARCHE]

Lo riporta tecnicadellascuola.it: Mancano meno un mese alla fine dell’a.s. 2024/25 e già molti si chiedono quando inizierà la scuola a settembre. La risposta è contenuta nei calendari scolastici dell’a.s. 2025/26, che alcune regioni h ...

Calendari scolastici 2025/26, quando inizia la scuola a settembre? Le date regione per regione [AGGIORNATO con LOMBARDIA e TOSCANA]

Scrive tecnicadellascuola.it: Mancano meno un mese alla fine dell’a.s. 2024/25 e già molti si chiedono quando inizierà la scuola a settembre. La risposta è contenuta nei calendari scolastici dell’a.s. 2025/26, che alcune regioni h ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fedez annuncia il ritorno sul palco: concerto al Forum di Assago il 19 settembre 2025

Dopo sei anni di assenza dai concerti da solista, Fedez ha annunciato oggi, un evento speciale all'Unipol Forum di Assago, previsto per il 19 settembre 2025.