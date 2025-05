Quale isola ha introdotto il limite giornaliero di turisti e una nuova tassa

Tenerife ha introdotto un limite giornaliero di turisti e una nuova tassa per contrastare il sovraffollamento che minaccia il suo territorio. Queste misure mirano a trasformare l'approccio al turismo sull'isola, promuovendo una fruizione più sostenibile delle sue risorse naturali. Scopri di più su come Tenerife sta affrontando il fenomeno dell'overtourism.

Cambia il turismo a Tenerife per proteggere il territorio dal sovraffollamento turistico diventato una piaga. Ci sono misure in arrivo contro l'overtourism.

Sportelli automatici per prenotare un lettino in spiaggia: qual è l’isola europea che li ha introdotti

Secondo fanpage.it: La tecnologia fa passi da gigante e ha i suoi effetti anche sul ... ovvero le spiagge più rinomate dell'isola delle Canarie, sono stati introdotti degli sportelli automatici per fare il pagamento ...

