Tanto tuonò che in Prima Commissione al Senato iniziò il suo iter la proposta di legge per imbavagliare ufficialmente il Sen. Roberto Scarpinato e quanti altri costituiscano un intralcio alla infausta marcia revisionista della destra in Commissione Antimafia. L’abito con cui si cerca di vestire la vergognosa iniziativa è quello del confitto di interessi, tema effettivamente ben noto alla destra italiana: insuperati il conflitto di interessi tra fascisti e Costituzione repubblicana, il conflitto di interessi tra concentrazione mediatica e pratica politica, tra mafiosi-eroi ed eroi civili dell’antimafia, tra familiarità con ex terroristi neri e i famigliari delle vittime del terrorismo. La proposta di Legge Iannone, Cantalamessa, Gasparri, Salvitti, Sisler, Rastrelli, Sallemi, Russo, Della Porta, Sigismondi, Melchiorre (è bene i nomi farli e ricordarseli), descrive un “civilissimo” meccanismo con il quale imporre l’obbligo di astenersi dal partecipare a certe attività dell’Antimafia e dal consultare gli atti relativi a chi, per la carica ricoperta e le attività svolte, anche non attualmente, si trovi in una situazione di conflitto di interessi, qualora ciò possa recare pregiudizio alla obiettività delle indagini. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quale conflitto di interessi? Vogliono solo mettere a tacere Scarpinato