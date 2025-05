Putin non va al vertice in Turchia assente anche Trump

Vladimir Putin mancherà al vertice in Turchia, con la delegazione russa guidata da Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura. Oltre a Putin, anche il ministro degli Esteri Sergej Lavrov non parteciperà, lasciando aperte domande sulle implicazioni della loro assenza in un contesto geopolitico già complesso.

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e attuale consigliere del presidente Vladimir Putin, a guidare la delegazione russa ai negoziati diretti a Istanbul. Sarà assente non solo lo stesso Putin ma anche il ministro degli Esteri, Sergej Viktorovic Lavrov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si era detto pronto ad andare a Istanbul se si fosse recato anche Putin. Ma a questo punto andranno i ministri ucraini degli Esteri e della Difesa, Andrii Sybiha e Rustem Umjerov. Non sarà presente Donald Trump che aveva ventilato l’intenzione di esserci. Inviati dalla Casa Bianca Steve Witkoff e Keith Kellogg. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). L'articolo Putin non va al vertice in Turchia, assente anche Trump proviene da Ildenaro.it. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Putin non va a Istanbul, anche Trump si tira fuori e manda Rubio. Media: Zelensky decide oggi

Lo riporta msn.com: Ucraina: Witkoff e Kellogg parteciperanno a colloqui Istanbul Gli inviati speciali della Casa Bianca, Steve Witkoff e Keith Kellogg, si recheranno nelle prossime ore in Turchia per il vertice russo-uc ...

Putin non va al vertice in Turchia, assente anche Trump. A Istanbul prime trattative dirette

Riporta ticinonotizie.it: ESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Sarà Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e attuale consigliere del presidente Vladimir Putin, a guidare la delegazione russa ai negoziati ...

Putin non va in Turchia: niente incontro con Zelensky. Al suo posto il “falco”

Segnala msn.com: Era atteso per oggi l'incontro tra Putin e Zelensky in Turchia per un accordo di pace in Ucraina ma il leader del Cremlino non ci sarà.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fiori - bimbi e palloncini: la festa di Kim per Putin come un vecchio film sovietico

Folla in festa lungo trenta chilometri di strada al passaggio del corteo di auto del presidente russo Vladimir Putin (secondo l'inviato di Rossiya) a Pyongyang.