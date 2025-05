Putin non va al vertice in Turchia assente anche Trump Zelensky ad Ankara ma non parteciperà ai colloqui

In vista del vertice in Turchia, Vladimir Putin e Donald Trump saranno entrambi assenti, lasciando la delegazione russa sotto la guida di Vladimir Medinsky. Anche il ministro degli Esteri Lavrov non parteciperà. Zelensky è ad Ankara, ma non prenderà parte ai colloqui, gettando un'ombra sul futuro degli accordi in discussione.

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e attuale consigliere del presidente Vladimir Putin, a guidare la delegazione russa ai negoziati diretti a Istanbul. Sarà assente non solo lo stesso Putin ma anche il ministro degli Esteri, Sergej Viktorovic Lavrov. Zelensky arrivato ad Ankara. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato ad Ankara dove incontrerà il capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan. Zelensky non parteciperà personalmente ai negoziati russo-ucraini previsti oggi a Istanbul nel palazzo Dolmabahce, riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu. Con Vladimir Medinsky, la delegazione russa annovera anche e il viceministro degli Esteri, Mikhail Galuzin, e il vice ministro della Difesa, Aleksandr Fomin. L’Ucraina parteciperà ai colloqui con il ministro degli Esteri Sybiha. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Putin non va al vertice in Turchia, assente anche Trump. Zelensky ad Ankara, ma non parteciperà ai colloqui

