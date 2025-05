Putin e Trump non andranno a Istanbul per i colloqui di pace con Zelensky

Putin e Trump non saranno presenti ai colloqui di pace a Istanbul con Zelensky, segnando un’assenza significativa. Il vertice, atteso come un'opportunità di dialogo tra Russia e Ucraina, si svolgerà senza i principali protagonisti del conflitto, evidenziando le difficoltà nel raggiungere una soluzione diplomatica. La situazione geopolitica rimane complessa e tesa.

A Istanbul non ci sarà né chi ha invaso l’Ucraina né chi aveva promesso di far finire la guerra in ventiquattro ore. Vladimir Putin e Donald Trump non parteciperanno al vertice di pace convocato oggi tra Russia e Ucraina. L’incontro, che avrebbe dovuto segnare la ripresa del dialogo diretto dopo oltre tre anni di guerra, è stato svuotato della sua centralità prima ancora di iniziare. La loro assenza è un segnale inequivocabile: nessuno dei due leader intende legare il proprio nome a un negoziato che potrebbe richiedere concessioni politicamente insostenibili. Non è solo un’occasione mancata, è la prova che la guerra resta, per molti, ancora preferibile alla pace. La proposta era partita da Putin stesso, che domenica aveva annunciato la disponibilità a colloqui con Kyjiv senza precondizioni. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Putin e Trump non andranno a Istanbul per i colloqui di pace con Zelensky

E' intanto di tre morti e 18 feriti, tra cui una ragazza di 14 anni, il bilancio di un raid aereo russo condotto con missili e droni su Dnipro, nell'Ucraina centrale.