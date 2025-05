Putin e Lavrov non saranno a Istanbul per i negoziati con l' Ucraina | Zelensky deciderà giovedì se i colloqui ci saranno

Putin e Lavrov non parteciperanno ai negoziati a Istanbul con l'Ucraina, mentre Zelensky deciderà giovedì sulla possibilità di proseguire i colloqui. Assente anche Trump, gli Stati Uniti saranno rappresentati dagli inviati speciali Witkoff e Kellogg, insieme al segretario di Stato Rubio, in un contesto di crescente tensione internazionale.

Assente in Turchia anche Trump. Per gli Usa ci saranno gli inviati speciali del presidente, Witkoff e Kellogg, oltre al segretario di Stato Rubio 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin e Lavrov non saranno a Istanbul per i negoziati con l'Ucraina | "Zelensky deciderà giovedì se i colloqui ci saranno"

Se ne parla anche su altri siti

A Istanbul non ci saranno né Putin né Lavrov

Scrive msn.com: Zelensky parte per la Turchia e si dice pronto a "qualsiasi formato di negoziato" per porre fine alla guerra in Ucraina, quindi anche a trattative senza la presenza del leader russo ...

Putin non andrà a Istanbul. Media: Zelensky deciderà domani se i colloqui ci saranno

Secondo msn.com: Fonti Kiev: Zelensky è partito per Ankara Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è partito per Ankara. Lo riferisce una fonte ufficiale di Kiev citata dai media ucraini. ''.Aspetto di vedere chi arr ...

Ucraina, Putin non va ai negoziati di Istanbul: non ci sarà neanche Lavrov ma il consigliere Medisky

Segnala fanpage.it: Lo ha comunicato formalmente il Cremlino annunciando la lista dei membri della delegazione russa scelta dal Presidente Putin ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Monte : Il GFVip ? Ci saranno sorpresine dai miei legali...

FRANCESCO MONTE OSPITE IN ESCLUSIVA A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE "NON SUCCEDERA' PIU' DI GIADA DI MICELI PARLA DEL SUO NUOVO SINGOLO APPENA USCITO E SULLE DICHIARAZIONI DELLA SUA EX GIULIA SALEMI AL GFVIP AFFERMA CHE.