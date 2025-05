Push the Button | il nuovo contest di street art che accende i riflettori sui giovani talenti

Si chiama Push the Button ed è il nuovo concorso artistico-culturale interamente dedicato alla street art, con l’ambizioso obiettivo di offrire spazio e visibilità a giovani talenti dell’arte urbana. Al centro del progetto, il tema della rivoluzione, intesa non come rottura distruttiva, ma come spinta creativa verso l’innovazione, la trasformazione e il cambiamento positivo. “La rivoluzione non è distruzione, ma creazione”, recita il manifesto del contest, che invita gli artisti a immaginare e rappresentare un futuro possibile attraverso l’arte. Le opere dovranno raccontare storie di trasformazione, rompere schemi e offrire nuove prospettive. La finale del concorso si terrà il 25 ottobre 2025 presso Garage21, nel cuore di Milano. Cinque artisti selezionati avranno l’opportunità di esprimere la propria visione dal vivo, realizzando un’opera su pannelli di 2x1,5 metri. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

