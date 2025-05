Pupi Avati attaca il ministro della cultura Giuli | Di cinema ne sa poco e niente liberiamolo

Pupi Avati, recentemente premiato ai David di Donatello, non ha avuto peli sulla lingua nel criticare il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Durante la cerimonia, il grande regista ha denunciato l'inefficienza del ministero in tema di cinema, chiedendo un radicale cambiamento e suggerendo di liberare l'arte cinematografica da chi, a suo dire, non la comprende.

Il grande regista, recentemente premiato ai David di Donatello, non ha risparmiato le critiche sull'operato del ministero Dopo la sua decisa invettiva nei confronti del sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni durante la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, Pupi Avati è tornato ad attaccare il Ministero della Cultura e l'operato di Alessandro Giuli. Nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera, Avati ha ammesso di non avercela con il ministro, ma lo ritiene pesantemente inadeguato al compito che gli è stato assegnato: "Occorre liberare il povero Giuli, che è una bravissima persona, ma non ha la competenza di chi fa cinema da 60 anni". La soluzione del regista bolognese sarebbe quella di affidare il lavoro . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pupi Avati attaca il ministro della cultura Giuli: "Di cinema ne sa poco e niente, liberiamolo"

Cosa riportano altre fonti

Pupi Avati: «Giuli di cinema ne sa poco e niente, liberiamolo. Schlein mi ha chiamato, Meloni mi ha scritto: basta divisioni»

Segnala msn.com: Il regista: «Le cure del<a href="https://corrierefiorentino.corriere.it/notizie/cronaca/25_maggio_10/il-ministro-della-cultura-giuli-a-firenze-attacca-elio-germano-e-tomaso-montanari-poi-la-stoccata-a ...

VIDEO | Ai David di Donatello Pupi Avati attacca Borgonzoni, poi l’appello a Meloni e Schlein

Si legge su dire.it: La segretaria del Pd raccoglie l'invito del regista e risponde sui social: "Abbiamo già presentato una proposta di legge per salvare e rilanciare il cinema italiano, pronta a discuterne con il Governo ...

L'attacco di Pupi Avati al governo: «Borgozoni è andata via? Ah no? Per il cinema dovete fare di più... e applaudite!»

Da msn.com: «Cinema Revolution è carina, ma abbiamo qualcosina di più di cinema Revolution». Così Pupi Avati sul palco dei David di Donatello a Cinecittà alla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni che ave ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tax Credit Videogiochi: dal Ministero della Cultura in arrivo 11 milioni di euro per il 2022

Più che raddoppiati i fondi destinati a sostenere gli investimenti dei game developer italiani. IIDEA: accolte le nostre richieste, ma strada ancora lunga IIDEA, l’associazione di categoria che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, esprime la propria soddisfazione per la pubblicazione del nuovo decreto di ripartizione del fondo per il cinema e l’audiovisivo, firmato dal Ministro Franceschini, con cui vengono destinati 11 milioni di euro a copertura del Tax Credit Videogiochi nel 2022.