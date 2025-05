Puoi pagare in tre rate ma la prima scade il 31 maggio | devi fare in fretta

Importante novità sui pagamenti dei contributi: da quest’anno è possibile effettuare il versamento in tre rate. La prima scadenza è fissata per il 31 maggio, quindi affrettati! Con l’avvicinarsi delle scadenze di giugno e luglio, è fondamentale essere informati su come gestire al meglio tasse e contributi previdenziali. Ecco i dettagli.

Importantissima novità sul pagamento dei contributi. Da quest’anno sarà possibile procedere anche a rate. Ecco le scadenze Si avvicinano giugno e luglio e con essi le scadenze per il pagamento di tasse e contributi previdenziali per lavoratori dipendenti e liberi professionisti. Rientrano in quest’ultima categoria anche i giornalisti che svolgono la propria attività in forma. L'articolo Puoi pagare in tre rate, ma la prima scade il 31 maggio: devi fare in fretta Temporeale Quotidiano. 🔗Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Puoi pagare in tre rate, ma la prima scade il 31 maggio: devi fare in fretta

