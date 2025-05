Puff Daddy mi ha violentata picchiata e ha minacciato di pubblicare i miei video porno con altre escort | l’ex fidanzata Cassie Ventura testimonia in tribunale

Era una delle testimonianze più importanti e attese di tutto il procedimento contro Puff Daddy. L’ex fidanzata Cassie Ventura (vero nome Casandra Elizabeth Ventura, ndr) ha testimoniato, partendo dalla violenza sessuale subita nel 2018 e per poi mantenere negli anni il controllo sula sua vita, anche minacciandola di pubblicare le registrazioni di lei con le prostitute durante i famigerati Freak-Off, i festini a base di alcol, droga, sesso e violenze. La Ventura ha testimoniato per il secondo giorno al processo per traffico sessuale di Puff Daddy. L’ex magnate dell’hip hop è accusato di aver sfruttato il suo status di potente dirigente musicale per costringere donne, tra cui Cassie, a rapporti sessuali sotto l’effetto di droghe, mentre lui le guardava. L’imputato si è sempre dichiarato non colpevole e i suoi avvocati affermano che tutti gli atti sessuali “sono stati consensuali”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

