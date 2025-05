Province elettive Fedriga esulta | Passo decisivo per la democrazia locale in Fvg

Un'importante riforma per il Friuli Venezia Giulia è stata approvata dalla Commissione Affari costituzionali del Senato: si torna alle Province elettive. Il presidente Fedriga esulta, definendo questo passaggio un traguardo decisivo per la democrazia locale e un passo significativo verso una maggiore partecipazione dei cittadini nella gestione del territorio.

Un importante traguardo è stato raggiunto nel percorso di riforma istituzionale del Friuli Venezia Giulia. La Commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale che prevede la reintroduzione delle Province elettive nella regione. Fedriga: "Un. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Province elettive, Fedriga esulta: "Passo decisivo per la democrazia locale in Fvg"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Province: Fedriga, passo decisivo verso il ritorno di Enti elettivi

Segnala ilgazzettino.it: Approvazione in Commissione Affari costituzionali del Senato Trieste, 14 mag - "Accolgo con grande soddisfazione il voto della Commissione Affari costituzionali del Senato, che ha ...

Fedriga, sconfessato che autonomia non possa applicarsi

Da msn.com: Così all'ANSA il presidente del Friuli Venezia Giulia e della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, parlando di quanto deciso dalla Corte costituzionale sull'autonomia differenziata.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mafia nigeriana in Abruzzo : Arresti in 14 province

Decine gli Arresti della Polizia dell'Aquila coordinata dal Servizio Operativo Centrale (SCO) in 14 province, nel mirino esponenti di nazionalità straniera ritenuti appartenenti all'organizzazione mafiosa nigeriana Black Axe e accusati di associazione a delinquere di tipo mafioso.