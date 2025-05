Protocollo e Sportello contro usura e racket Nasce gruppo di lavoro per credito agevolato e famiglie sovraindebitate

A Melissano nasce un'iniziativa per contrastare usura e racket, attraverso un protocollo d'intesa che promuove la creazione di un gruppo di lavoro dedicato al credito agevolato e al supporto delle famiglie sovraindebitate. L'obiettivo è monitorare le imprese in difficoltà e offrire assistenza ai cittadini colpiti da estorsione e usura, collaborando con i Comuni dei vari Ambiti territoriali sociali.

MELISSANO – Per combattere il racket, si punta al monitoraggio di imprese in diffioltĂ e famiglie in forte sovraindebitamento. Sottoscritto il protocollo d’intesa con i Comuni dei vari Ambiti territoriali sociali, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell’estorsione e dell’usura in. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Protocollo e Sportello contro usura e racket. Nasce gruppo di lavoro per credito agevolato e famiglie sovraindebitate

Protocollo e Sportello contro usura e racket. Nasce gruppo di lavoro per credito agevolato e famiglie sovraindebitate

Uno spazio fisico e poi un accordo sottoscritto in mattinata, alla presenza della commissaria straordinaria del Governo per il coordinamento delle iniziative antiusura, la prefetta Maria Grazia Nicolò

Gallipoli sottoscrive il Protocollo di Intesa contro usura ed estorsione

GALLIPOLI (Lecce) - Anche Gallipoli tra i comuni firmatari del Protocollo di Intesa promosso dal comune di Melissano. A rappresentare l'ente, il vicesindaco

Usura, Santori: "Basta scempio di famiglie e commercianti"

Si contano infatti molte iniziative, sportelli ... delle pene contro chiunque sia riconosciuto colpevole di questo reato, e mettere a punto una strategia che consenta di rendere facilmente accessibile

