Protesta dei fan contro Netflix per la cancellazione di Black Mirror | Bandersnatch

Netflix ha ufficialmente eliminato Black Mirror: Bandersnatch dal suo catalogo, mettendo fine a quello che fu uno dei più audaci esperimenti narrativi della piattaforma. Ma i fan non ci stanno: una petizione online sta rapidamente guadagnando consensi per chiedere il ripristino dello speciale interattivo. Lanciato nel 2018, Bandersnatch fu una vera rivoluzione: un film interattivo in cui gli spettatori potevano influenzare la trama scegliendo tra diverse opzioni in momenti chiave. Una sorta di “scegli la tua avventura” digitale, perfettamente in linea con i temi disturbanti e tecnologici di Black Mirror. Ora, con la sua rimozione definitiva (senza possibilità di DVD o archivio), oltre 7.000 fan hanno firmato una petizione su Change.org per salvare “questo capolavoro innovativo e culturale.” La promotrice della petizione è Katie Schultz, fan della serie e sostenitrice delle tecnologie digitali, che ha lanciato l’allarme sui social: “ Netflix sta cancellando Bandersnatch per sempre dal 12 maggio. 🔗Leggi su Nerdpool.it

