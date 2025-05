ProSiebenSat 1 Media | Confronto tra le offerte di Ppf e Mfe-Mediaset

ProSiebenSat.1 Media analizza l'offerta di PPF rispetto a quella di MFE-Mediaset, evidenziando la superiorità quantitativa della proposta di sette euro contro i 5,7 euro dell'altra. Martin Mildner, direttore finanziario dell'azienda, illustra questa valutazione in risposta alle domande degli analisti finanziari, sottolineando l'importanza di un approccio matematico nel confronto delle offerte.

"Il nostro è un approccio matematico, è chiaro che un'offerta di sette euro è più elevata di una con valore 5,7". Così Martin Mildner, direttore finanziario di ProSiebenSat.1 Media, risponde a una domanda degli analisti finanziari sulle offerte lanciate da Ppf e da Mfe-Mediaset sulla società media tedesca. Lunedì scorso il gruppo ceco, accreditato di quasi il 15% di partenza, ha infatti annunciato un' Opa parziale per arrivare fino al 29,9% di Prosieben a sette euro per azione mentre il Biscione, già oltre il 30%, ha lanciato un'offerta al minimo di legge a un valore 5,74 euro, comprendendo una piccola parte in azioni. "Il dialogo con tutti gli azionisti è molto costruttivo - aggiunge Mildner durante la conference call sui dati del primo trimestre dell'anno - e noi proseguiamo con convinzione nelle nostre strategie".

