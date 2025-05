Prosieben | Ricavi in calo nel primo trimestre 2025 ma confermato l' outlook annuale

Nel primo trimestre dell'anno il gruppo media Prosieben, del quale Mfe-Mediaset è primo azionista con poco più del 30% delle quote, ha registrato ricavi di 855 milioni, in calo dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una perdita adjusted di 14 milioni contro un utile precedente di 8 milioni. Prosieben, con un'opa al minimo di legge lanciata dalla stessa Mfe-Mediaset e una per salire fino a sfiorare il 30% dal gruppo ceco Ppf, conferma le stime per l'intero 2025. Il margine operativo lordo adjusted nel primo trimestre per Prosieben è sceso del 39%, a 44 milioni, soprattutto per "il calo dei ricavi nel settore pubblicitario della Tv lineare, altamente redditizio ma anche molto sensibile ai cicli economici", afferma la società bavarese. In crescita invece la piattaforma di streaming Joyn e i ricavi da distribuzione e produzione. 🔗Leggi su Quotidiano.net

