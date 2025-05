Prorogati i termini per partecipare al premio di poesia De Michele

I termini per partecipare alla XI Edizione del Concorso Internazionale di Poesia “Francesco De Michele” di Cesa sono stati prorogati al 30 giugno. L'evento, diventato un punto di riferimento nel panorama poetico nazionale e internazionale, è aperto a poeti e poetesse di ogni estrazione, pronti a condividere le loro creazioni.

