Proposte per la Terra dei Fuochi Graziano scrive ai comitati per valutare possibili soluzioni

Antonio Graziano scrive ai comitati e alle associazioni ambientaliste delle province di Caserta e Napoli, colpite dal grave fenomeno della "Terra dei Fuochi". Propone un convegno tecnico-scientifico per discutere delle problematiche e valutare insieme possibili soluzioni, un passo importante per affrontare la situazione e promuovere un reale cambiamento.

Il collega Antonio Graziano scrive ai comitati e alle associazioni impegnate nella tutela ambientale nelle province di Caserta e Napoli, colpite dal triste fenomeno noto come "Terra dei Fuochi" e propone un convegno tecnico-scientifico per discutere sulla problematica e sulle possibili soluzioni.

