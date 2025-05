Rayo Vallecano-Betis è una gara della trentaseiesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico Sono due le vittorie di fila – entrambe per due a zero – del Rayo Vallecano che in questo modo è rimasto padrone del proprio destino per quanto riguarda una possibile qualificazione europea. Pronostico Rayo Vallecano-Betis: finisce come all’andata (Lapresse) – Ilveggente.it Gli uomini di Perez, adesso, sono ottavi in classifica – davanti al Maiorca che ha gli stessi punti ma una peggiore differenza reti – e sognano almeno di andare in Conference League. Non impossibile, visto che il calendario non è poi così difficile in questa parte finale di stagione. A partire dalla gara contro il Betis, a quota 58, in finale di Conference League, con la possibilità ancora di andare in Champions League ma è un cammino abbastanza complicato per un motivo assai semplice: il Villarreal, adesso quinto, non sembra voler in nessun modo mollare la presa. 🔗Leggi su Ilveggente.it

