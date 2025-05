Pronostico Getafe-Athletic Bilbao | assenze pesanti e serie negativa interrotta

Getafe e Athletic Bilbao si sfidano giovedì alle 21:30 nella trentaseiesima giornata di Liga, dopo che entrambe le squadre hanno affrontato assenze pesanti e una serie negativa interrotta. Scopriamo le probabili formazioni, il pronostico e dove seguire la partita in diretta TV e streaming. Chi avrà la meglio in questo confronto cruciale?

Getafe-Athletic Bilbao è una partita valida per la trentaseiesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Non è affatto raro, nei principali campionati europei, che una squadra tenda a rilassarsi dopo essersi avvicinata alla fatidica quota salvezza con grande anticipo. Nella Liga, ad esempio, è emblematico quello che sta combinando il Getafe di José Bordalas: gli Azulones hanno perso sei delle ultime sette partite, imboccando una parabola discendente a partire da metà marzo, quando il club dell'area metropolitana di Madrid sembrava addirittura più vicino alla zona Europa ed allo stesso tempo fuori dalla lotta per non retrocedere.

