Pronostico Espanyol-Barcellona amarcord blaugrana | festa in casa dei cugini

Espanyol-Barcellona è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. I tifosi blaugrana temevano un contraccolpo psicologico dopo la tremenda delusione per l’eliminazione dalla Champions League ma evidentemente erano paure infondate. Il Barcellona domenica scorsa ha respinto l’ultimo assalto del Real Madrid vincendo l’ennesimo Clasico stagionale con un pirotecnico 4-3 – gli uomini di Hansi Flick erano andati sotto 0-2 nel primo tempo – e volando a +7 sui rivali di sempre, che concluderrano la stagione con zero titoli nazionali (Liga, Coppa del Re e Supercoppa di Spagna). Pronostico Espanyol-Barcellona: si festeggia di nuovo in casa dei “cugini” (Ansa) – Ilveggente.it Impensabile, a questo punto, una rimonta da parte dei Blancos, nonostante ci siano a disposizione ancora ben 9 punti. 🔗Leggi su Ilveggente.it

