Pronostico Aston Villa-Tottenham | non ci sono dubbi sul finale

Aston Villa-Tottenham si preannuncia come un incontro cruciale per le ambizioni delle due squadre nella trentasettesima giornata di Premier League. Con i Villans al sesto posto e soli 63 punti, la sfida di venerdì alle 20:30 potrebbe rivelarsi determinante per le aspirazioni europee. Scopriamo pronostici, diretta tv e probabili formazioni!

Aston Villa-Tottenham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Con 63 punti conquistati fino al momento, l’Aston Villa occupa il sesto posto nella Premier League: gli stessi punti del Chelsea, quinto, che ad oggi andrebbe nella prossima Champions. Pronostico Aston Villa-Tottenham: non ci sono dubbi sul finale (Lapresse) – Ilveggente.it A due giornate dal termine, quindi, per gli uomini di Emery è ancora tutto possibile. E il calendario, con Tottenham in casa e poi con Manchester United in trasferta, aiuta, eccome, i padroni di casa. Che affronteranno nello spazio di una settimana le due finale dell’Europa League che il prossimo 21 maggio si daranno battaglia. In ogni caso, per l’Aston Villa, il cammino appare abbastanza segnato e deciso. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-Tottenham: non ci sono dubbi sul finale

