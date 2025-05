Psg-Auxerre e Marsiglia-Rennes sono partite della trentaquattresima giornata di Ligue 1 e si giocano sabato alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Due partite senza pensieri. Quattro squadre che non hanno più nulla da chiedere alla propria stagione e che quindi si divertiranno. O, per meglio dire, il Psg in campionato non ha nulla da chiedere visto che sarà impegnato nell’ultima gara dell’anno, la finale di Champions League contro l’Inter. Pronostici Psg-Auxerre e Marsiglia-Rennes: i pensieri sono da altre parti (Lapresse) – Ilveggente.it Dicevamo, quindi. Quattro squadre e due partite che si preannunciano davvero interessante. Perché se il Psg come detto non ha niente da fare, e pensa soprattutto alla finale. Il sogno dell’Auxerre, insomma, sarà quello di uscire con un risultato di prestigio nell’ultima sfida di campionato e vedendo come sono andate le cose, soprattutto dopo la vittoria del campionato, non è che sia una cosa che non possa capitare. 🔗Leggi su Ilveggente.it

