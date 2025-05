Promuovere la cultura della legalità | i Carabinieri incontrano gli studenti

I Carabinieri promuovono la cultura della legalità attraverso incontri con gli studenti della Provincia di Avellino. In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, il progetto mira a sensibilizzare le nuove generazioni sui valori di legalità e giustizia, coinvolgendo i Comandanti dei reparti in attività di formazione e dialogo nelle scuole.

Anche quest'anno, nell'ambito del progetto attuato dall'Arma dei Carabinieri d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, sono in corso numerosi incontri con gli studenti di diversi istituti di scolastici della Provincia di Avellino volti alla "Cultura della Legalità". I Comandanti dei reparti.

