Promozione e prevenzione della sicurezza sul lavoro convegno a San Marco Evangelista

Il convegno di San Marco Evangelista si propone di promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro, affrontando la necessità di una prevenzione attiva e consapevole. Non si tratta solo di soddisfare obblighi normativi, ma di costruire un ambiente lavorativo sicuro, riducendo gli incidenti e favorendo una responsabilità collettiva per il benessere di tutti.

Promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro per puntare alla riduzione degli incidenti e non per adempiere al dettato normativo al solo fine di evitare sanzioni. L'obiettivo dichiarato è soprattutto fare prevenzione, innestare una cultura della sicurezza che penetri nelle coscienze di tutti, lavoratori e datori di lavoro, rendendo i lavoratori stessi protagonisti del servizio di prevenzione e protezione e i datori di lavoro consapevoli della necessità di preservare il più grande patrimonio di un'azienda: le risorse umane. È questo il tema al centro del dibattito "L'innovazione al servizio della prevenzione. Dagli adempimenti ai provvedimenti: una nuova prospettiva nell'approccio alla sicurezza sul lavoro", che si terrà all'Asi Caserta, a San Marco Evangelista, domani 16 maggio a partire dalle ore 10.

