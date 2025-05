Progetto Itaca salute mentale | cresce l’emergenza in Italia | 1 italiano su 3 dichiara di soffrire di disturbi psichici

In Italia, l'emergenza salute mentale è evidente, con un italiano su tre che soffre di disturbi psichici. In questo contesto critico, Progetto Itaca si distingue per il suo approccio integrato, focalizzandosi sulla persona e promuovendo inclusione e benessere attraverso lavoro, ascolto e formazione delle famiglie. Un impegno concreto per affrontare questa crescente sfida sociale.

In questo scenario Progetto Itaca si distingue per un approccio integrato e concreto che mette al centro la persona, promuovendo inclusione e benessere attraverso il lavoro, l'ascolto e la formazione delle famiglie In Italia la salute mentale è diventata una delle principali preoccupazioni

