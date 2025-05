Progetto eolico Badia del Vento la decisione slitta Sospesa la Conferenza dei servizi

Il progetto eolico "Badia del Vento", situato al confine tra Toscana e Romagna, resta in attesa di una decisione. Dopo un lungo confronto di sei ore, la Conferenza dei servizi ha sospeso le attivitĂ , senza giungere a una conclusione. Sei aerogeneratori alti 180 metri, i dettagli del piano continuano a generare dibattito e attesa.

Tutto sospeso, almeno per il momento. Sul progetto eolico "Badia del Vento", ai confini tra Toscana e Romagna, non è stata presa nessuna decisione. Dopo sei ore di discussione, la Conferenza dei servizi alla fine è stata sospesa. Il progetto prevede la costruzione di sette aerogeni, alti 180.

