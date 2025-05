Progetto Caritas-Acli | affrontare fragilità mercato lavoro e costruire percorsi di speranza

Il progetto Caritas-Acli nasce per affrontare le fragilità del mercato del lavoro, creando opportunità e percorsi di speranza per chi è più vulnerabile. Promosso dall’Acli e dalla Caritas Diocesana di Roma, si propone di sostenere le persone in difficoltà, offrendo strumenti e supporto per un inserimento lavorativo dignitoso e sostenibile.

Affrontare le fragilità del mercato del lavoro e costruire percorsi di speranza: è l’obiettivo del progetto promosso da Acli e Caritas Diocesana di Roma. Servizio di Nicola Ferrante. Progetto Caritas-Acli: affrontare fragilità mercato lavoro e costruire percorsi di speranza TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Progetto Caritas-Acli: affrontare fragilità mercato lavoro e costruire percorsi di speranza

