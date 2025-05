ProduttivItalia presentato alla Camera il nuovo Centro Studi sulle Pmi

È stato presentato a Roma, il 14 maggio, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, ProduttivItalia, il nuovo centro studi indipendente che si propone di riportare al centro del dibattito pubblico il tema della produttività delle micro, piccole e medie imprese italiane, considerata una vera e propria priorità sociale oltre che economica. L’incontro, a cui hanno partecipato esponenti del mondo istituzionale, accademico ed economico, ha segnato l’avvio ufficiale delle attività del Centro, nato con l’obiettivo di colmare il divario tra il mondo produttivo e quello della conoscenza, promuovendo un nuovo approccio alla produttività: non più intesa solo come efficienza dei processi industriali, ma come capacità di innovare, ripensare modelli organizzativi e generare impatto sociale.?L’Onorevole Giulio Centemero, Capogruppo Lega in commissione Finanze, ha aperto l’incontro: “ Un Centro Studi sulla Produttività è sicuramente un’ottima iniziativa perché offre una finestra attuale sul paese, analizzando un problema importante che riguarda soprattutto i piccoli. 🔗Leggi su Ildenaro.it