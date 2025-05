Prodotti alimentari mal conservati e non tracciati | sequestro e sanzione

Nella giornata di sabato, la polizia locale di Lecce ha sequestrato circa 30 chilogrammi di prodotti alimentari male conservati e privi di tracciabilità. L'operazione, scattata in via Duca degli Abruzzi, è stata avviata a seguito di un esposto per disturbo della quiete pubblica, evidenziando gravi problematiche di sicurezza alimentare nella zona.

LECCE – Circa 30 chilogrammi di prodotti di origine animale – carne e pesce – sono stati sequestrati sabato pomeriggio dagli agenti della polizia locale di Lecce in un’attività in via Duca degli Abruzzi. L’intervento è scaturito da un esposto per disturbo della quiete pubblica. Il Nucleo di. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Prodotti alimentari mal conservati e non tracciati: sequestro e sanzione

