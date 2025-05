Procuratore dei baby calciatori con il sogno della Serie A abusa dell’amico del figlio

Un macabro episodio colpisce il mondo del calcio giovanile: un procuratore di 58 anni è stato condannato a otto anni di carcere per aver abusato dell'amico del figlio. I pubblici ministeri avevano richiesto una pena ben più severa, pari a 14 anni, per violenza su minore. La vicenda scuote il sogno dei baby calciatori verso la Serie A.

