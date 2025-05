Processo per la morte di Andrea Demattei la Procura ricorre contro l’archiviazione degli allenatori

La procura ha presentato un ricorso contro l'archiviazione degli allenatori nel processo per la morte di Andrea Demattei. Attualmente sono accusati sei vigili del fuoco, mentre restano sotto indagine i soccorritori intervenuti lungo il fiume Entella a gennaio 2023. L'udienza è stata rinviata all'11 dicembre.

Imputati, per ora, sei vigili del fuoco. Sono ancora indagati i soccorritori intervenuti lungo l’Entella nel gennaio 2023. Udienza rinviata al prossimo 11 dicembre 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Processo per la morte di Andrea Demattei, la Procura ricorre contro l’archiviazione degli allenatori

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Processo per la morte di Andrea Demattei, la Procura ricorre contro l’archiviazione degli allenatori

Da ilsecoloxix.it: Imputati, per ora, sei vigili del fuoco. Sono ancora indagati i soccorritori intervenuti lungo l’Entella nel gennaio 2023. Udienza rinviata al prossimo 11 ...

Morte di Andrea Demattei: i tempi del processo si allungano

Riporta rainews.it: La procura ha chiesto un rinvio per definire le posizioni dei medici e degli istruttori di kayak, che potrebbero andare a giudizio insieme ai vigili del fuoco. La madre del 14enne: "Abbiamo fiducia, l ...

Morte del 14enne Andrea Demattei, processo subito rinviato: il pm fa appello contro il proscioglimento degli istruttori

Da msn.com: Genova. E’ cominciato questa mattina ma è stato subito rinviato il processo che vede imputati per omicidio colposo sei vigili del fuoco per la morte del 14enne Andrea Demattei, morto per ipotermia dop ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Processo per l'attentato alle Torri Gemelle 11 Settembre: Accusati si dichiarano colpevoli, evitano la pena di morte

È giunto al termine il processo per l' attentato dell' 11 settembre 2001, con Khalid Shaikh Mohammed e due dei suoi complici che si sono dichiarati colpevoli delle accuse di cospirazione.