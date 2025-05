Problemi alla rete internet | non sono accessibili le cartelle cliniche dei pazienti del centro di salute mentale

A causa di un guasto alla rete Telecom Italia, il Centro di salute mentale di Ravenna non ha accesso alle cartelle cliniche dei pazienti. Situato in Piazza Magnolia 5, il centro è scollegato dai sistemi informatici dell'Ausl Romagna, creando disagi alle attività sanitarie e compromettendo l'assistenza ai pazienti.

A causa di un guasto alla rete Telecom Italia, la sede del Centro di salute mentale di Ravenna, situata in Piazza Magnolia 5, è scollegata dai sistemi informatici della Ausl Romagna. Ciò, sottolinea l'Ausl, provoca problemi alle attività sanitarie erogate nella sede, legate all'impossibilità

