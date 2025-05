Pro Pal tentano di entrare al Salone del Libro di Torino tensioni con polizia

Tensioni al Salone del Libro di Torino, dove attivisti pro Palestina hanno tentato di entrare durante la presentazione del libro "La cultura dell’odio" di Nathan Greppi. Un sit-in di protesta si è svolto nel pomeriggio, portando a scontri con la polizia mentre gli attivisti cercavano di esprimere il loro dissenso.

(Adnkronos) – Presidio con sit in degli attivisti pro Palestina questo pomeriggio al Salone del libro di Torino dove era in programma un incontro per la presentazione del libro di Nathan Greppi 'La cultura dell'odio'. Mentre meno di una decina di attivisti si sono avvicinati alla sala, hanno steso una bandiera palestinese e si sono .

Pro Pal tentano di entrare al Salone del Libro di Torino, tensioni con polizia

(Adnkronos) - Presidio con sit in degli attivisti pro Palestina questo pomeriggio al Salone del libro di Torino dove era in programma un incontro per la presentazione del libro di Nathan Greppi 'La cu ...

Salone del Libro, ProPal tentano sfondamento cancelli: respinti da forze ordine

(LaPresse) - Un centinaio di manifestanti Pro Palestina ha tentato di entrare nel Salone del Libro provando a sfondare i cancelli, scatenando ...

Pro Pal, trattativa e negoziatori: così si evita lo scontro al corteo per il 25 aprile

Per chiarirlo meglio i Pro Pal parcheggiano il furgone in mezzo alla ... e City Angels che li scortano da via Boschetti e li fanno entrare subito dopo l'Anpi. Dietro, gli ucraini e poi proprio ...

