Priscilla Pasqualini | Mio fratello Paolo sbranato dai rottweiler perché nessuno ha fatto rispettare la legge

Il 11 maggio si è svolto un evento significativo in memoria di Paolo Pasqualini, barbaramente ucciso da tre rottweiler il 11 febbraio 2024. Questa giornata ha unito sport e consapevolezza civile, richiamando l'attenzione sulla responsabilità di garantire sicurezza e rispetto delle leggi. Un tributo sentito al ricordo di Paolo, che non deve essere dimenticato.

Nel nome del ricordo e della responsabilità. Una giornata, quella di domenica 11 maggio, che ha saputo unire sport, memoria e consapevolezza civile. Un evento nato per onorare la memoria di Paolo Pasqualini, il 39enne che l'11 febbraio 2024 è stato attaccato e ucciso da tre rottweiler mentre. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Priscilla Pasqualini: "Mio fratello Paolo sbranato dai rottweiler perché nessuno ha fatto rispettare la legge"

Paolo Pasqualini sbranato da rottweiler a Manziana: I proprietari rischiano accusa di omicidio colposo

A Manziana, una passeggiata mattutina si trasforma in una tragedia senza senso quando tre rottweiler attaccano brutalmente Paolo Pasqualini, 39 anni, mentre cammina nel pittoresco parco di Macchia Grande.