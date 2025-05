Non è la prima volta che Princ prova a rientrare tra gli artisti dell’ Eurovision Song Contest: nel 2023, ha partecipato alla selezione nazionale per l’ Eurovision Song Contest nel con Cvet sa istoka, dove però raggiunge il secondo posto. Un posizionamento che viene però ripagato nel 2025, quando il cantante vince un biglietto per Basilea grazie al brano Mila. Nel 2022 decise di partecipare al Pesma za Evroviziju, rassegna che seleziona il rappresentante per la Serbia all’Eurovision Song Contest. Tuttavia, poco dopo l’annuncio si ritirò a causa di conflitti con l’autrice del suo brano, Leontina Vukomanovic. Sarebbe tornato all’evento 12 mesi dopo, arrivando secondo ma vincendo il voto del pubblico con la canzone Cvet sa istoka. Nel 2025 finalmente la sua rivincita personale con il trionfo e il pass per la kermesse di Basilea. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Princ, chi è il cantante della Serbia all’Eurovision 2025