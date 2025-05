Primi colloqui diretti tra Kiev e Mosca dalla primavera del 2022 ma senza Putin

Dopo quasi due anni di tensioni, Kiev e Mosca si preparano a dialogare direttamente per la prima volta dalla primavera del 2022. I colloqui, programmati per il 15 maggio a Istanbul, si svolgeranno senza la presenza del presidente russo Vladimir Putin, aprendo una nuova fase nella complessa relazione tra le due nazioni.

Il 15 maggio le delegazioni di Ucraina e Russia dovrebbero partecipare a Istanbul, in Turchia, ai primi colloqui diretti dalla primavera del 2022, ai quali il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di sottrarsi.

