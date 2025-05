Primi accenni di Material 3 Expressive su Pixel Watch grazie all’app Google Calendar

Primi segnali di Material 3 Expressive arrivano sui Pixel Watch grazie a un aggiornamento dell'app Google Calendar. Questa novità, distribuita lato server da Big G, apre la strada a un'interfaccia più moderna e personalizzata per gli utenti. Scopri di più nel nostro articolo su TuttoAndroid.

Tramite un aggiornamento (lato server) dell'app Google Calendar, Big G ha portato i primi segni di Material 3 Expressive sui Pixel Watch.

Come scrive tuttoandroid.net: Anche per Google Keep è tempo dei primi accenni di Material 3 Expressive, ben nascosti e (per ora) circoscritti alla barra di ricerca.

Riporta informazione.it: attende un refresh grafico per adattarsi alla nuova filosofia di design Material 3 Expressive del colosso di Mountain View. I primi indizi (con annessi cambiamenti) sono già nascosti nel codice ...

Da informazione.it: I restyling visivi dei software rappresentano una delle sfide più delicate che le aziende si trovano ad affrontare. Gli utenti manifestano un'innata contraddizione: bramano novità che… Leggi ...

