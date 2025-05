Primantenna FM | ospite speciale don Francesco Cristofaro a VenerdìDiretta

Questa settimana, il programma settimanale “VenerdìDiretta” di Primantenna FM, condotto da Luca Giommini, Giulio Curti e Alessio Sacco, accoglierà un ospite speciale: Don Francesco Cristofaro. La puntata, che andrà in onda venerdì 16 maggio 2025, promette di essere ricca di spunti interessanti e approfondimenti. Gli ascoltatori potranno seguire la trasmissione in diretta dalle 21:00. Nel corso della puntata ci sarà ospite il cantautore Alberto Boschiero in arte Bosco. L’intervento di don Francesco Cristofaro è previsto attorno alle 21:30. “VenerdìDiretta” è un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’intrattenimento e delle interviste in tempo reale, con un mix di argomenti che spaziano dalla cultura all’attualità. Non mancate l’occasione di ascoltare le parole di Don Francesco Cristofaro e di seguire la vivace conduzione di Giommini, Curti e Sacco. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

