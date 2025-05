Prima le idee Le ambizioni riformiste del Circolo Matteotti

Il Circolo Matteotti nasce a Milano come spazio di confronto per idee e ambizioni riformiste, al di fuori delle logiche dei partiti tradizionali, incluso il PD. Un’operazione ambiziosa che si prefigge di stimolare un dibattito politico fresco e innovativo, mettendo al centro la creazione di un nuovo pensiero progressista.

Due concetti chiari. Non è un circolo voluto dai partiti riformisti (e dal Pd). E’ un’operazione, un tantino ambiziosa, si vedrĂ , di idee e politica. La nascita milanese del circol. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Prima le idee. Le ambizioni riformiste del Circolo Matteotti

Altre fonti ne stanno dando notizia

Prima le idee. Le ambizioni riformiste del Circolo Matteotti

Secondo ilfoglio.it: Nesce come uno spazio di idee riformiste, indipendente dai partiti ma vicino ai loro valori. L’obiettivo è ambizioso: rilanciare il dibattito politico liberale e progressista partendo da Milano per pa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Natale 2020: le idee regalo firmate Mediacom

Anche per il Natale 2020 Mediacom si conferma un?inesauribile fonte di utili idee regalo Un MiniPC per l?intrattenimento di tutta la famiglia, ma anche per studio e la produttivit? individuale, un?elegante cornice multimediale su cui caricare le foto appena scattate con il proprio smartphone, una raffinata lampada a led con USB charger o un versatile speaker Bluetooth sono solo alcune delle proposte che Mediacom suggerisce come strenne per il prossimo Natale.