Prima Assicurazioni da start-up a 1 3 miliardi di premi | Come l’Insurtech Italiana Ha Rivoluzionato il Settore

Nel 2025, Prima Assicurazioni si è confermata come una delle realtà più dinamiche e innovative nel panorama assicurativo italiano. Nata con una vocazione digitale ben precisa, l’azienda si è affermata nel tempo come un punto di riferimento del settore insurtech, contribuendo in modo decisivo alla trasformazione del rapporto tra clienti e assicurazioni. Oggi Prima è una tech company con oltre 4 milioni di clienti, 1,3 miliardi di euro di raccolta premi nel 2024 e una presenza consolidata anche a livello internazionale. Un traguardo importante, che diventa anche l’occasione per raccontare una storia di crescita, innovazione e fiducia. La nuova sede di Prima Assicurazioni, pensata per il benessere di dipendenti e clienti Le origini di Prima Assicurazioni: una visione digitale in un settore tradizionale. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

