Skorupski 7 Al 10’ si salva per due volte: un pizzico di fortuna e tanto senso del piazzamento. Poi continua a tenere abbassata la saracinesca la saracinesca e per il Milan (che peraltro non vede quasi mai la porta) son dolori. Beukema 7,5 Limita bene le rare incursioni di Jovic, prende per mano la difesa. Nel primo tempo l’unica macchia è il ‘tentato’ autogol al 10’ sventato da Skorupski. Nella ripresa è monumentale. Ferito alla testa, esce col turbante. Ma non abbandona mai i propri compagni offrendo un saggio delle sue capacità . Lucumi 7,5 Leao dopo 4 minuti lo svernicia, poi il colombiano gli prende le misure e da lì in poi non sbaglia più nulla. Fisicità dirompente: si mangia tutti i dirimpettai. La cosa più importante della serata? Aver tenuto chiuse a doppia mandata nel cassetto le ‘lucumate’. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prestazioni Eccellenti: Skorupski e Compagni Bloccano il Milan